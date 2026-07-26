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Жителей Хабаровского края приглашают показать свои улыбки всей России

Участники всероссийского фотопроекта смогут создать цифровую карту семейных корней и попасть в федеральную фотокампанию.

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие во всероссийском фотопроекте «Улыбка России. Улыбка единства». Акция приурочена к Году единства народов России, а принять участие в ней можно до 20 сентября, сообщает Минцифры Хабаровского края.

Для этого необходимо загрузить на сайт проекта портрет с улыбкой, а также отметить на интерактивной карте места, связанные с историей своей семьи. Это могут быть родной город, район или другие населенные пункты, где жили родственники.

На основе этих данных участники смогут создать персональную «карту корней», объединив информацию о разных поколениях семьи. Все загруженные материалы планируют включить в единый цифровой архив проекта.

Для наиболее активных участников организаторы подготовили дополнительный приз — возможность принять участие в профессиональной фотосессии в Москве и стать лицами информационной кампании ко Дню народного единства.

Итоговую выставку проекта планируют открыть 4 ноября 2026 года одновременно в разных регионах страны.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте «Улыбка России».