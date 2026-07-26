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МВД Новосибирской области предупредило о сайтах-подделках

Мошенники копируют дизайн популярных маркетплейсов.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление МВД России по Новосибирской области обратилось к жителям региона с предупреждением. Речь идет о мошенниках, которые создают сайты-подделки, чтобы похитить деньги и личные данные граждан при онлайн-покупках.

Полиция советует быть внимательными и соблюдать несколько простых правил. В первую очередь нужно проверять адрес сайта. Даже незначительное изменение в домене — например, одна лишняя буква или дефис — должно насторожить. В таких случаях покупку лучше отложить.

Также стоит обратить внимание на индикаторы безопасности. На настоящих сайтах в адресной строке браузера появляется значок замка. Если браузер показывает предупреждение о небезопасном соединении или красный значок, вводить платежные данные нельзя.

Мошенники часто копируют дизайн популярных торговых площадок: используют те же цвета, кнопки и рейтинги. Но внешний вид не гарантирует надежность, предупреждают в МВД. Лучше переходить на маркетплейсы только из проверенных источников.

Еще одно важное правило: не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений в мессенджерах и соцсетях. Если вы заметили подозрительный сайт, полиция рекомендует сообщить о нем в службу поддержки маркетплейса и в правоохранительные органы.