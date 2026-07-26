В Агаповском округе Челябинской области состоялся семейный турслет

На следующий день состоялся фестиваль окрошки, где каждая семья представила свой уникальный рецепт. Кроме того, для взрослых организовали сеанс йоги, а дети в это время принимали участие в развлекательной программе. Важной частью праздника стало общение участников слета с главой Агаповского округа Артемом Яхимовичем. Он ответил на вопросы о развитии территории и семейных ценностях.