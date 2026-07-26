В Агаповском округе Челябинской области состоялся семейный турслет

Семейный турслет «Родные-Любимые» прошел в Агаповском округе Челябинской области при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Мероприятие посетили девять семей, включая две семьи участников СВО. Организаторы провели для них серию мастер-классов, а также соревнования с полосой препятствий, на которой семьям было необходимо показать всю силу, ловкость и смекалку.
На следующий день состоялся фестиваль окрошки, где каждая семья представила свой уникальный рецепт. Кроме того, для взрослых организовали сеанс йоги, а дети в это время принимали участие в развлекательной программе. Важной частью праздника стало общение участников слета с главой Агаповского округа Артемом Яхимовичем. Он ответил на вопросы о развитии территории и семейных ценностях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.