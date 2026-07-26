Тёплый день на пороге перемен: прогноз погоды в Калининграде и области на воскресенье

В воскресенье, 26 июля, в регионе ожидаются переменная облачность и тепло. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в своём телеграм-канале.
В Калининграде воздух прогреется до +24…+26, на востоке области — до +26…+28, на западе — до +23…+25. У побережья будет около +22…+24, на Куршской и Балтийской косах — +21…+23.
Ближе к 15:00−16:00 местами возможны кратковременные ливни и грозы. Осадки вероятнее всего пройдут в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Гвардейском, Славском, Неманском и Черняховском районах. Ветер будет слабым или умеренным, во время непогоды не исключены шквалистые порывы.
Вода в Балтике у побережья области прогрелась до +18…+19, высота волн составит около 0,5 метра. Солнце взошло в 4:37, закат ожидается в 20:50.
В Калининградскую область после прохладного периода придёт средиземноморское тепло.