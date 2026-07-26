Студенты красноярского медвуза прошли практику в больнице имени Карповича

Производственную практику в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича прошли студенты младших курсов Красноярского государственного медицинского университета. Обучение будущих медицинских специалистов отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Во время практики студенты выполняли обязанности санитаров, помощников медицинских сестер, а также ассистировали в палатах, процедурных и перевязочных кабинетах. Они осваивали основные навыки ухода за пациентами и проведение базовых медицинских манипуляций. Кроме того, студенты участвовали в санитарно-просветительских мероприятиях. Такой опыт помогает будущим медикам адаптироваться к напряженной атмосфере реальной клиники.
В числе практикантов были студенты из Гвинеи, Анголы, Египта и Марокко. Многие из них выразили желание после окончания каникул продолжить работу в больнице скорой помощи в качестве младшего медицинского персонала.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.