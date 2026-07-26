Житель Магадана украл у сожительницы золотой браслет за 223 тысячи рублей и сдал в ломбард

В Магадане вынесен приговор 28-летнему местному жителю, который похитил у своей сожительницы ювелирное украшение. С декабря 2025 года по февраль 2026 года мужчина проживал в квартире женщины. В этот период он тайно достал из шкатулки золотой браслет с драгоценным камнем и сдал его в ломбард. Стоимость украшения превысила 223 тысячи рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.