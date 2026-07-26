Житель Магадана украл у сожительницы золотой браслет за 223 тысячи рублей и сдал в ломбард

В Магадане вынесен приговор 28-летнему местному жителю, который похитил у своей сожительницы ювелирное украшение. С декабря 2025 года по февраль 2026 года мужчина проживал в квартире женщины. В этот период он тайно достал из шкатулки золотой браслет с драгоценным камнем и сдал его в ломбард. Стоимость украшения превысила 223 тысячи рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Противоправные действия пресекли сотрудники полиции, которые раскрыли кражу. Похищенное было изъято и возвращено владелице. На следствии мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В прокуратуре Магадана напомнили, что кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает в том числе реальное лишение свободы.
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