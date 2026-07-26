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МАРТ сказал, можно ли вернуть товар, купленный по акции

МАРТ сказал, распространяется ли на «товар по акции» возможность его вернуть.

Источник: Комсомольская правда

«Товар по акции» — это не тот товар, который покупатель не может вернуть. Об этом сказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.

«Покупка товара по акции не означает невозможность его вернуть. Нельзя вернуть только тот товар, который не подлежит обмену и возврату», — подчеркнула специалист.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о культуре обслуживания и доброжелательности в торговле.

А еще Госстандарт Беларуси запретил к продаже мясную продукцию трех отечественных предприятий из-за кишечной палочки.

Мы писали, что в Минске задержан «черный риелтор», охотившийся за квартирой два месяца.

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