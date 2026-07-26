МАРТ сказал, можно ли вернуть товар, купленный по акции

«Товар по акции» — это не тот товар, который покупатель не может вернуть. Об этом сказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.
«Покупка товара по акции не означает невозможность его вернуть. Нельзя вернуть только тот товар, который не подлежит обмену и возврату», — подчеркнула специалист.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о культуре обслуживания и доброжелательности в торговле.
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