Правительство РФ утвердило финансирование центра реабилитации в Нижнем Новгороде

«Работа ведется в рамках плана мероприятий по созданию в регионах сети протезно-ортопедических и реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности такой помощи для инвалидов», — добавили в правительстве. Как писал «Ъ-Приволжье», аналогичные филиалы в текущем году планируется открыть в Архангельске, Туле, Сыктывкаре, Улан-Удэ, Биробиджане. Уже работают центры в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Всеволожске, Омске, Ижевске, Белгороде и Ставрополе. К 2028 году планируется сформировать сеть из 25 региональных филиалов.