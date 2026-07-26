Полиция Алматы обратилась к футбольным болельщикам

«Мы рады приветствовать в Алматы всех болельщиков, приехавших поддержать свои команды. Наша общая задача — сделать так, чтобы этот матч запомнился красивой игрой, яркими эмоциями и уважительным отношением друг к другу. Просим всех соблюдать общественный порядок, не поддаваться на провокации и помнить, что настоящего болельщика отличают культура поведения, уважение к сопернику и искренняя поддержка своей команды. Со своей стороны полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности участников и зрителей матча», — подчеркнул начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев.