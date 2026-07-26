Полиция Алматы обратилась к футбольным болельщикам

В полиции призвали соблюдать общественный порядок и поддерживать атмосферу взаимного уважения.
Отмечается, что предстоящая встреча станет одним из самых ожидаемых спортивных событий и соберет на стадионе тысячи зрителей.
Для обеспечения безопасности участников и болельщиков будут задействованы усиленные наряды полиции, военнослужащие Национальной гвардии и другие профильные службы. На территории стадиона и прилегающих участках также будут использоваться современные средства видеонаблюдения и контроля.
Особое внимание уделили профилактике возможных нарушений общественного порядка. Полицейские призывают зрителей не поддаваться на провокации, соблюдать требования законодательства, уважительно относиться к окружающим и поддерживать свои команды исключительно в рамках спортивной культуры.
В Департаменте полиции напоминают, что любые противоправные действия, включая агрессивное поведение, использование запрещенной атрибутики, нецензурную брань и попытки спровоцировать конфликты, получат правовую оценку в соответствии с законодательством.
«Мы рады приветствовать в Алматы всех болельщиков, приехавших поддержать свои команды. Наша общая задача — сделать так, чтобы этот матч запомнился красивой игрой, яркими эмоциями и уважительным отношением друг к другу. Просим всех соблюдать общественный порядок, не поддаваться на провокации и помнить, что настоящего болельщика отличают культура поведения, уважение к сопернику и искренняя поддержка своей команды. Со своей стороны полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности участников и зрителей матча», — подчеркнул начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев.
Матч «Кайрат» — «Ордабасы» состоится 26 июля в 19:00 на Центральном стадионе Алматы.