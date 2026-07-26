Один человек погиб, 13 пострадали в Ростове-на-Дону в результате разгула стихии

По данным начальника Управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского, из-за шквалистого ветра и ливня в городе зафиксировано более 100 аварийных происшествий. В течение всей ночи с последствиями боролись шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, а также 21 аварийная бригада от районных администраций и сил ресурсоснабжающих организаций.