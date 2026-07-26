Кинолог рассказал, как правильно подготовить собаку к поездке на дачу

Питомцу нужно обустроить лежанку для отдыха в тенистом прохладном месте, а также организовать постоянный доступ к чистой свежей воде. В жару воду нужно менять три-четыре раза в день, уточнил Голубев, а еще лучше — расставить на участке и в доме несколько мисок. Кроме того, нельзя стричь собаку «под ноль», так как шерсть защищает животное от перегрева. Достаточно заранее облегчить «гриву», вычесать у грумера подшерсток, отметил он.