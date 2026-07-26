Четверых волгоградцев унесло течением на кругах-уточках и матрасах на Ахтубе

Компанию из двух женщин и двух мужчин унесло течением на Ахтубе. Матрасы и круги-уточки, на которых плавали отдыхающие, стремительно набирали скорость от сильного ветра. К счастью, их призывы о помощи заметили другие отдыхающие и вызвали спасателей. Спасатели бросили им спасательный круг и с помощью лодки отбуксировали на берег. Еще одну 41-летнюю женщину, которая не могла победить течение, также спасли на Ахтубе сотрудники ГКУ «Служба спасения».