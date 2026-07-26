Волгоградцам показали редкое фото площади Павших Борцов

Кардинальных отличий площади «прежнего образца», снятой местным фотографом в 1952 году, от современной, конечно, не найти. Ровный асфальт, трибуны с флагами и еще совсем «юное» здание Драматического театра имени М. Горького (ныне — Новый экспериментальный театр — Прим. редакции) на заднем фоне — таким центр города застыл в историческом кадре.