Волгоградцам показали редкое фото площади Павших Борцов

Архивную фотографию площади Павших Борцов показали в администрации Волгограда.
Кардинальных отличий площади «прежнего образца», снятой местным фотографом в 1952 году, от современной, конечно, не найти. Ровный асфальт, трибуны с флагами и еще совсем «юное» здание Драматического театра имени М. Горького (ныне — Новый экспериментальный театр — Прим. редакции) на заднем фоне — таким центр города застыл в историческом кадре.
Спустя десятилетия здесь появятся памятник небесному покровителю Волгограда Александру Невскому. Позади главной парадной точки города «вырастет» храм Александра Невского. Однако атмосфера площади, строгой, могучей в своей минималистичной архитектуре, останется незыблемой.
Сегодня место, откуда тысячи туристов начинают свой путь по Волгограду, кардинально преображается. Сняв старый асфальт, подрядчик уложил монолитную плиту для последующей работы с брусчаткой. Памятник Александру Невскому после реставрации переедет на новое место — ближе к храму.
Фото из Госкаталога Музейного фонда РФ.