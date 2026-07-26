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За полгода инспекторы охотнадзора изъяли 14 петель и возбудили 87 дел

В Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с браконьерством за.

Источник: Kaliningradnews

первое полугодие. Инспекторы охотнадзора возбудили и рассмотрели 87 дел об административных правонарушениях. Материалы по одному делу с признаками уголовного преступления (часть 2 статьи 258 УК РФ) направлены в правоохранительные органы.

В ходе рейдов инспекторы изъяли гладкоствольное и пневматическое оружие, а также 14 запрещенных самоловов (петель). Общая сумма ущерба, причиненного животному миру, составила около 1 млн рублей.

В министерстве природных ресурсов отметили, что работа по выявлению нарушений продолжается в усиленном режиме. Главная цель — предотвращение браконьерства, сохранение редких видов и соблюдение природоохранного законодательства.