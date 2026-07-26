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В центре Омска тысячи омичей прошли крестным ходом

У Казачьего собора в эти минуты идёт праздничная программа.

Источник: телеграм-канал Виталия Хоценко

В Омске тысячи жителей приняли участие в крестном ходе в честь Дня Крещения Руси. Шествие началось у Успенского кафедрального собора и прошло по Любинскому проспекту до Свято-Никольского Казачьего собора.

Участники пронесли по историческому центру города Абалакскую икону Божией Матери «Знамение». Святыню доставили в Омск из Тобольска. Икона будет находиться в Свято-Никольском Казачьем соборе до окончания Божественной литургии 27 июля.

Кроме того, на площади у собора для горожан организовали праздничную программу. Посетители могут побывать на концертах и мастер-классах, принять участие в играх, позвонить в церковные колокола и посетить ярмарку.

День Крещения Руси является государственной памятной датой. Праздничные богослужения прошли в омских храмах накануне.