Женская сборная России по водному поло стала четвёртой на Кубке мира

Сегодня в матче за 3-е место нам противостояли хозяйки воды — команда Австралии. По ходу всей встречи соперницы вели в счёте, догнать их у россиянок так и не получилось. Поражение — 9:12. Утешением для команды стал чек на 35 тысяч долларов за 4-е место.