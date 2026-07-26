Женская сборная России по водному поло стала четвёртой на Кубке мира

В австралийском Сиднее завершился финальный раунд Кубка мира по водному поло среди женщин. Сборная России, вернувшаяся на международную арену после 5-летнего перерыва, показала достойный результат.
Напомним, в четвертьфинале россиянки обыграли действующих чемпионок Европы сборную Нидерландов — 11:6. Далее в тяжелейшем полуфинале наши девчата смогли отыграть два мяча в концовке встречи с олимпийскими чемпионками испанками — 10:10. Увы, в серии послематчевых пенальти единственный промах преградил нам дорогу в финал — 3:5.
Сегодня в матче за 3-е место нам противостояли хозяйки воды — команда Австралии. По ходу всей встречи соперницы вели в счёте, догнать их у россиянок так и не получилось. Поражение — 9:12. Утешением для команды стал чек на 35 тысяч долларов за 4-е место.
Отметим, что в составе была группа ватерполисток нижегородского «Буревестника» — Диана Хамраева (вратарь), Анастасия Адикова, Анна Арбузова, Виктория Гуськова, Дарья Клюева, Владислава Нечаева и Дарья Савченко.
А победу в Кубке мира одержала сборная США, одолевшая в финале испанок — 13:9.