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Женская сборная России по водному поло стала четвёртой на Кубке мира

Россиянки не смогли напрямую отобраться на чемпионат мира-2027.

В австралийском Сиднее завершился финальный раунд Кубка мира по водному поло среди женщин. Сборная России, вернувшаяся на международную арену после 5-летнего перерыва, показала достойный результат.

Напомним, в четвертьфинале россиянки обыграли действующих чемпионок Европы сборную Нидерландов — 11:6. Далее в тяжелейшем полуфинале наши девчата смогли отыграть два мяча в концовке встречи с олимпийскими чемпионками испанками — 10:10. Увы, в серии послематчевых пенальти единственный промах преградил нам дорогу в финал — 3:5.

Сегодня в матче за 3-е место нам противостояли хозяйки воды — команда Австралии. По ходу всей встречи соперницы вели в счёте, догнать их у россиянок так и не получилось. Поражение — 9:12. Утешением для команды стал чек на 35 тысяч долларов за 4-е место.

Отметим, что в составе была группа ватерполисток нижегородского «Буревестника» — Диана Хамраева (вратарь), Анастасия Адикова, Анна Арбузова, Виктория Гуськова, Дарья Клюева, Владислава Нечаева и Дарья Савченко.

А победу в Кубке мира одержала сборная США, одолевшая в финале испанок — 13:9.

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