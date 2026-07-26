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Ураган на юге разрушил дома и покалечил людей, задержаны поезда

Лютый шторм в Ростове: один погибший, 13 пострадавших и масштабные работы по восстановлению.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

Лютый шторм, накрывший Ростов и область в субботу, 25 июля 2026, нанёс серьёзный урон всему региону. Объём разрушений внушительный: количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Только в донской столице ураганный ветер обрушил 172 дерева.

За период непогоды в службу ЕДДС по номеру «112» поступило около 20 тысяч обращений от жителей. К сожалению, не обошлось без жертв. Подробности — в материале rostov.aif.ru.

В результате мощного урагана в Ростове погиб человек.

В результате разгула стихии, который уже окрестили «штормом века», один человек погиб, 13 пострадали, семеро из них госпитализированы. Глава города Александр Скрябин выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным городского Управления по делам ГО и ЧС, ливень и шквалистый ветер спровоцировали более сотни происшествий. Деревья вырваны с корнем, машины подтоплены, повалены опоры ЛЭП вместе с проводами. Шторм перевернул рекламные конструкции, разрушил свадебные шатры, сорвал кровлю с нескольких зданий. Огромные ветки упали на десятки автомобилей, пробили стёкла.

Сильный ветер даже опрокинул грузовики и подтопил федеральную автотрассу М-4 «Дон». В одном из ЖК порывом перевернуло пост охраны — сотрудника увезли на «скорой».

Всю ночь над ликвидацией последствий трудились шесть расчётов городской Поисково-спасательной службы, три расчёта областной службы и 21 аварийная бригада от администраций районов и ресурсоснабжающих организаций.

Сейчас устранены последствия 26 инцидентов, ещё 73 остаются на контроле. В первую очередь с дорог и тротуаров убирают опасные стволы и крупные ветки.

Без света и воды.

В городе было выявлено 18 отключений высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. В масштабах региона филиал «Россети Юг» — «Ростовэнерго» увеличил количество восстановительных бригад до 55. В работах задействованы более 150 человек и свыше 58 единиц спецтехники. Энергетики в круглосуточном режиме расчищают трассы ЛЭП, меняют повреждённые опоры и монтируют оборванные провода.

Из-за отключения электричества перестала работать часть водонапорного оборудования. По словам губернатора Юрия Слюсаря, перебои с водой наблюдались в нескольких районах Ростова, а также в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, плюс в Азовском, Красносулинском и Каменском районах. Без света оставались 15 городов и районов, включая Батайск, Таганрог, Новочеркасск, Новошахтинск и ряд сельских территорий.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Надзорное ведомство проверяет ход восстановления подачи воды и света, а также следит за соблюдением прав жителей.

Из-за урагана в Ростове задержаны поезда 26 июля 2026.

Из-за непогоды в Ростовской области задержали 89 поездов, максимальное время задержки составило восемь часов. На устранение последствий вышли более 100 рабочих, спецпоезд и 10 единиц техники.

Пассажирам помогают проводники, а тем, кто ждёт отправления более четырёх часов, выдают питание.

Отправление следующих поездов перенесено:

№ 503 Анапа — Уфа — не ранее 11:00 (вместо 9:50).

№ 155 Анапа — Москва — не ранее 12:00 (вместо 10:05).

№ 232 Ейск — Москва — не ранее 12:00 (вместо 10:03).

№ 460 Адлер — Тамбов — не ранее 13:30 (вместо 9:30).

№ 126 Новороссийск — Москва — не ранее 16:30 (вместо 14:20).

№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург — не ранее 17:00 (вместо 13:49).

№ 38 Сириус — Нижний Новгород — не ранее 17:30 (вместо 14:54).

№ 578 Сириус — Челябинск — не ранее 18:00 (вместо 13:44).

№ 84 Адлер — Москва — не ранее 18:00 (вместо 14:46).

Прогноз погоды на 26 июля 2026.

Сегодня в Ростове ожидается переменная облачность. Днём возможен небольшой дождь с грозой. Ветер подует с востока и юго-востока, затем сменится на юго-западный, его скорость составит 7−12 метров в секунду.

Температура днём поднимется до +22…+24°C, а в ночь на 27 июля похолодает до +16…+18°C. Все случаи обращений граждан взяты на учёт, работы в городе продолжаются.

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