Ураган на юге разрушил дома и покалечил людей, задержаны поезда

В городе было выявлено 18 отключений высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. В масштабах региона филиал «Россети Юг» — «Ростовэнерго» увеличил количество восстановительных бригад до 55. В работах задействованы более 150 человек и свыше 58 единиц спецтехники. Энергетики в круглосуточном режиме расчищают трассы ЛЭП, меняют повреждённые опоры и монтируют оборванные провода.