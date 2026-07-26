Квартиру в Хабаровском крае могут продать без хозяина

В Хабаровском крае, как и по всей России, собственник недвижимости может установить запрет на регистрацию перехода права на квартиру без своего личного участия.
Такая запись в ЕГРН помогает защититься от мошеннических сделок с жильём. Если документы на регистрацию подаст не сам собственник или его законный представитель, Росреестр вернёт их без рассмотрения.
Установить ограничение можно по заявлению владельца недвижимости. При этом запрет не мешает продать квартиру по собственной воле — но собственнику потребуется лично участвовать в оформлении сделки.