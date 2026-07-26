Как поддерживать уровень холестерина в норме, специалисты рассказали красноярцам

Сотрудники красноярского краевого управления Роспотребнадзора рассказали, зачем нужен холестерин, как его получает организм и как поддерживать его уровень в норме. Специалисты отмечают, что холестерин организм получает двумя путями. Его синтезирует печень — около грамма в сутки. И примерно 0,4 грамма мы получаем его с продуктами питания животного происхождения. Зачем нужен холестерин Холестерин жизненно необходим организму. Он включен в синтез и жизнедеятельность клеточных мембран. Без него также невозможна выработка достаточного количества эстрогенов, андрогенов, некоторых других гормонов, витамина D, желчных кислот и еще множества важнейших веществ. Продукты, содержащие значительный процент холестерина: субпродукты животных и птиц, яичный желток и сырые яйца, жирные сорта рыб, икра, печень рыбы, молочные продукты, колбасы, жирное мясо. Как поддерживать уровень холестерина в норме Необходимо раз в год делать анализ, чтобы знать свой уровень холестерина. Здесь одинаково плохо как отсутствие, так и превышение нормы. Чтобы ее придерживаться, лучше всего исключить из рациона или сократить до минимума продукты с насыщенными и трансжирами, высоким содержанием углеводов. Предпочтительнее запеченные в духовке, вареные и приготовленные на пару блюда. Согласно исследованиям, отказ от кофе поможет снизить общий холестерин на 10−15%. Поможет в этом и активный образ жизни, имеют значение даже прогулки на свежем воздухе перед сном.