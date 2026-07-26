Определились первые призёры X‑WATERS Волга-2026

В Нижнем Новгороде проходит десятый, юбилейный международный заплыв X-WATERS Волга. В субботу на старт вышли марафонцы и участники ночного заплыва.
Называем имена призёров соревнований:
30 км, мужчины:
1. Антон Логинов (Екатеринбург) — 5:00:58.
2. Александр Шемяков (Москва) — 5:05:59.
3. Владимир Шейкин (Воронеж) — 5:31:46.
30 км, женщины:
1. Екатерина Филиппова (Екатеринбург) — 5:21:10.
2. Дарья Крысина (Самара) — 5:32:53.
3. Любовь Романова (Москва) — 5:33:34.
600 м, ночной заплыв, мужчины:
1. Александр Прокофьев (Санкт-Петербург) — 0:05:10,0.
2. Дмитрий Замышляев (Кириши) — 0:05:11,8.
3. Глеб Тумаков (Владимир) — 0:05:13,8.
600 м, ночной заплыв, женщины:
1. Марина Максимова (Москва) — 0:05:25,7.
2. Елена Парфёнова (Ханты-Мансийск) — 0:05:34,9.
3. Елена Сидоркова (Москва) — 0:05:54,4.
Добавим, что свою 600-метровку преодолел и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
«Проплыл первый в своей жизни и первый в истории X-WATERS Волга ночной заплыв. Невероятно красивые виды Нижнего с реки! 250 пловцов и любителей приняли участие, а утром плыли ультрамарафонцы — 30 км. Завтра старты на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км. Приходите поддержать спортсменов. На площадке стартового городка у катера “Герой” — фестиваль с активностями для всех!», — написал в своём аккаунте министр.