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Определились первые призёры X‑WATERS Волга-2026

Разыгрывались награды в двух дисциплинах.

В Нижнем Новгороде проходит десятый, юбилейный международный заплыв X-WATERS Волга. В субботу на старт вышли марафонцы и участники ночного заплыва.

Называем имена призёров соревнований:

30 км, мужчины:

1. Антон Логинов (Екатеринбург) — 5:00:58.

2. Александр Шемяков (Москва) — 5:05:59.

3. Владимир Шейкин (Воронеж) — 5:31:46.

30 км, женщины:

1. Екатерина Филиппова (Екатеринбург) — 5:21:10.

2. Дарья Крысина (Самара) — 5:32:53.

3. Любовь Романова (Москва) — 5:33:34.

600 м, ночной заплыв, мужчины:

1. Александр Прокофьев (Санкт-Петербург) — 0:05:10,0.

2. Дмитрий Замышляев (Кириши) — 0:05:11,8.

3. Глеб Тумаков (Владимир) — 0:05:13,8.

600 м, ночной заплыв, женщины:

1. Марина Максимова (Москва) — 0:05:25,7.

2. Елена Парфёнова (Ханты-Мансийск) — 0:05:34,9.

3. Елена Сидоркова (Москва) — 0:05:54,4.

Добавим, что свою 600-метровку преодолел и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

«Проплыл первый в своей жизни и первый в истории X-WATERS Волга ночной заплыв. Невероятно красивые виды Нижнего с реки! 250 пловцов и любителей приняли участие, а утром плыли ультрамарафонцы — 30 км. Завтра старты на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км. Приходите поддержать спортсменов. На площадке стартового городка у катера “Герой” — фестиваль с активностями для всех!», — написал в своём аккаунте министр.

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