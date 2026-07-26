Определились первые призёры X‑WATERS Волга-2026

«Проплыл первый в своей жизни и первый в истории X-WATERS Волга ночной заплыв. Невероятно красивые виды Нижнего с реки! 250 пловцов и любителей приняли участие, а утром плыли ультрамарафонцы — 30 км. Завтра старты на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км. Приходите поддержать спортсменов. На площадке стартового городка у катера “Герой” — фестиваль с активностями для всех!», — написал в своём аккаунте министр.