Подходит к концу еще один этап благоустройства парка «Судостроитель» в Комсомольске

В этом парке, расположенном в центре города Юности, уже появилась новая брусчатка и современные фонари. До 30 июля там должны установить скамейки, урны и парковые качели. Благоустройство парка идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Параллельно в Комсомольске-на-Амуре идет благоустройство еще четырех общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Одна из них уже готова — это кордодром в парке имени Гагарина, построенный для занятий авиамоделистов. Модернизация остальных объектов уже подходит к концу.