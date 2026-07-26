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В центре Екатеринбурга монтируют корты для турнира в честь Дня города

На площади 1905 года в Екатеринбурге монтируют четыре корта для проведения тренировок и турниров по паделу.

6фотографий

Главные соревнования пройдут в честь Дня города, который отмечается 1 августа.

Сейчас на площади 1905 года устанавливают четыре игровые площадки. Панорамные корты размещают на специальной платформе, которая не портит историческую брусчатку площади.

Кроме турнира в честь Дня города здесь пройдут тренировки, как любителей, так и профессионалов. Часть сеансов по будням будет бесплатная. Инвентарь можно принести с собой, а можно арендовать.

Кроме кортов на площади появятся раздевалки, туалет, фудкорт, площадка для игры «Бочча».

Падел-корты будут доступны в Екатеринбурге до конца сентября. Далее площадь будут готовить под ледовый каток.