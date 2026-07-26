Московские предприниматели получили 36,5 тысячи онлайн-услуг

Одним из самых востребованных стал инструмент «Проверка контрагентов». Он показывает бухгалтерскую и финансовую отчетность потенциального или действующего партнера за предыдущий год. Система также предупреждает о наличии арбитражных дел, в которых компания выступает истцом или ответчиком, и указывает на другие возможные риски. С начала года сервисом по проверке контрагентов воспользовались 8,7 тыс. раз.