Московские предприниматели получили 36,5 тысячи онлайн-услуг

Около 36,5 тыс. онлайн-услуг оказали предпринимателям Москвы с начала года с помощью бесплатных цифровых инструментов на портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Такая работа отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Одним из самых востребованных стал инструмент «Проверка контрагентов». Он показывает бухгалтерскую и финансовую отчетность потенциального или действующего партнера за предыдущий год. Система также предупреждает о наличии арбитражных дел, в которых компания выступает истцом или ответчиком, и указывает на другие возможные риски. С начала года сервисом по проверке контрагентов воспользовались 8,7 тыс. раз.
Вторым по популярности стал сервис «Проверь законность вывески». С его помощью можно настроить уведомления о нарушениях по конкретному адресу, где установлена информационная конструкция. Если на объекте обнаружат несоответствие правилам, предприниматель получит предупреждение на электронную почту. За первое полугодие сервисом воспользовались уже 7,3 тыс. раз.
Еще один популярный сервис на портале — «Бизнес-боксы». Это готовые наборы бесплатных инструментов от лидеров рынка для успешного старта и развития своего дела. Предложения охватывают множество направлений — от бухгалтерии и налогов до рекламы, продвижения, банковских услуг и обучения. С начала года к нему обратились более 4,4 тыс. раз.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.