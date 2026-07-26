В Магаданской области состоялся десятый, юбилейный чемпионат по промывке золота. За главный приз боролись 60 человек из восьми регионов России. Победу одержала Яна Исаева — зубной врач из посёлка Палатка. Она намыла 3,49 грамма драгоценного металла. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Магадан — единственное место, где за 15 минут можно стать миллионером, пишет в своем канале губернатор Магаданской области. Участники чемпионата проверяли свой «старательский фарт», а зрители могли выиграть автомобиль, квадроцикл и другие призы от Фонда социального партнёрства Магаданской области.
Для гостей фестиваля организовали развлекательную программу: работали выставки, проходили конкурсы и мастер-классы. Организаторы постарались, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Главным угощением стал торт в форме золотого слитка весом 130 килограммов. Его создатели подали заявку на включение в Книгу рекордов России.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил уверенность, что приятные воспоминания о фестивале сохранятся у участников и зрителей как минимум до следующего, XI Золотого чемпионата.
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