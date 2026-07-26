В Магаданской области состоялся десятый, юбилейный чемпионат по промывке золота

Для гостей фестиваля организовали развлекательную программу: работали выставки, проходили конкурсы и мастер-классы. Организаторы постарались, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Главным угощением стал торт в форме золотого слитка весом 130 килограммов. Его создатели подали заявку на включение в Книгу рекордов России.