Из-за урагана на Дону задерживаются 89 пассажирских поездов

Из-за мощного шторма, который обрушился накануне на Ростовскую область, произошел масштабный сбой в работе железнодорожного транспорта. По данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в пути задерживаются 89 пассажирских поездов.
Причиной задержек стало аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения, произошедшее 25 июля из-за ураганного ветра и сильного ливня. Максимальное время задержки составов достигает восьми часов.
К ликвидации последствий стихии привлечены более 100 сотрудников, задействованы восстановительный поезд и 10 единиц специальной техники. Работа тяговых подстанций уже восстановлена, основные повреждения инфраструктуры устранены.
Пассажирам задержанных поездов оказывается всесторонняя помощь. Те, кто находится в пути более четырех часов, обеспечиваются питанием. Об изменениях в графике движения пассажиров информируют по SMS. Актуальная информация о движении поездов размещена в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775−00−00.