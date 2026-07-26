Из-за урагана на Дону задерживаются 89 пассажирских поездов

Пассажирам задержанных поездов оказывается всесторонняя помощь. Те, кто находится в пути более четырех часов, обеспечиваются питанием. Об изменениях в графике движения пассажиров информируют по SMS. Актуальная информация о движении поездов размещена в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775−00−00.