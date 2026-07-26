Около 6000 детей прошли профосмотры в больнице кузбасского города Осинники

Примерно шесть тысяч детей прошли профилактические осмотры в детских поликлиниках Осинниковской городской больницы с начала года, что соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения Кузбасса.
Среди обследованных — 1,1 тысячи подростков от 15 до 17 лет. В этом возрасте ребят осматривают хирург, невролог, офтальмолог, отоларинголог и травматолог-ортопед. Также предусмотрены лабораторные исследования и, в зависимости от возраста, флюорография, ЭКГ и ультразвуковые исследования.
После комплексного осмотра врачи определяют группу здоровья и медицинские группы для занятий спортом. При выявлении у ребенка признаков заболевания ему назначат дополнительные обследования и консультации, чтобы установить точный диагноз и подобрать терапию. Профилактика и ранняя диагностика позволяют избежать развития осложнений и сохранить здоровье.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.