Петербург представил локации Кронштадта для проекта «Серебряное ожерелье»

Уникальные локации Кронштадта представили на стратегической сессии, посвященной развитию туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.
В работе сессии приняли участие представители Ленинградской, Калининградской, Псковской, Мурманской областей, а также Республик Карелии и Коми. Участники представили объекты, отвечающие трем главным критериям: привлекательности для целевых аудиторий, транспортной доступности и аутентичности впечатлений. Санкт-Петербург презентовал уникальные локации Кронштадта, выходящие за рамки стандартных путеводителей.
По итогам стратегической сессии был сформирован единый топ-10 объектов «Серебряного ожерелья» для каждой целевой группы. В финальный рейтинг от Санкт-Петербурга вошли: Музей маяков с современным подходом к истории, исторические форты Кронштадта, интерактивный «Музей — макет фортов» и музей-квартира Иоанна Кронштадтского. Результаты сессии станут основой для разработки новых маршрутов и единой маркетинговой стратегии проекта «Серебряное ожерелье России».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.