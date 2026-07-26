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Петербург представил локации Кронштадта для проекта «Серебряное ожерелье»

Результаты мероприятия станут основой для разработки новых маршрутов.

Источник: Национальные проекты России

Уникальные локации Кронштадта представили на стратегической сессии, посвященной развитию туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В работе сессии приняли участие представители Ленинградской, Калининградской, Псковской, Мурманской областей, а также Республик Карелии и Коми. Участники представили объекты, отвечающие трем главным критериям: привлекательности для целевых аудиторий, транспортной доступности и аутентичности впечатлений. Санкт-Петербург презентовал уникальные локации Кронштадта, выходящие за рамки стандартных путеводителей.

По итогам стратегической сессии был сформирован единый топ-10 объектов «Серебряного ожерелья» для каждой целевой группы. В финальный рейтинг от Санкт-Петербурга вошли: Музей маяков с современным подходом к истории, исторические форты Кронштадта, интерактивный «Музей — макет фортов» и музей-квартира Иоанна Кронштадтского. Результаты сессии станут основой для разработки новых маршрутов и единой маркетинговой стратегии проекта «Серебряное ожерелье России».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.