На одном из пляжей море тянет прочь: ситуация на калининградском побережье 26 июля

Балтийск: флаг жёлтый. Солнце пока светит, но временами прячется за облаками. Ветер позволяет купаться. «К вечеру и ночью ожидаем бардак», — предупредили спасатели. Вода — +19 градусов, людей в море немного. Воздух прогрелся до +19…+20. Зеленоградск: флага нет. Море спокойное. Температура воды — +18, воздуха — +23. Пионерский: флаг зелёный. Сейчас воздух прогрелся до +20, днём ожидают до +22. Вода — +19. Светлогорск: флаг жёлтый. Дует южный ветер, море лежит. Вода прогрелась до +19, купаться разрешают. Температура воздуха — +19…+21. Янтарный: флаг красный, местами возникло отбойное течение. Температура воды — +18, воздуха — +22. Все посты работают. Позже красный флаг могут сменить на жёлтый.