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Белорусский эксперт: бледная поганка за 12 часов может уничтожить печень и почки

Белорусский эксперт сказал, за сколько часов бледная поганка разрушает печень и почки.

Источник: Комсомольская правда

Об опасности бледной поганки, которую даже грибники могут спутать с сыроежкой, в эфире телеканала ОНТ рассказала младший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси Ангелина Пенькевич.

По ее словам, у человека, который съел бледную поганку, 6−12 часов может не быть абсолютно никаких симптомов, он чувствует себя хорошо. Но за это время аматотоксин, а это мощный яд, расходится по крови и заполняет весь организм. Он доходит до печени и почек, и они очень усиленно пытаются вывести, переработать аматотоксин, но получается, что клетки печени поглощают этот яд и начинают разрушаться.

«Спустя 12 часов у человека уже от печени и почек может ничего не остаться», отметила Ангелина Пенькевич.

По ее словам, не поможет даже термическая обработка бледной поганки.

Кстати, кишечную палочку обнаружили в мясной продукции трех белорусских заводов.

Мы писали, что высокотехнологичный гриб-зомби найден в Беларуси — как он выглядит и чем опасен.

А еще ученые сказали, каким будет урожай лисичек и белых грибов в Беларуси в 2026 году.