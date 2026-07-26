Белорусский эксперт: бледная поганка за 12 часов может уничтожить печень и почки

Об опасности бледной поганки, которую даже грибники могут спутать с сыроежкой, в эфире телеканала ОНТ рассказала младший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси Ангелина Пенькевич.
По ее словам, у человека, который съел бледную поганку, 6−12 часов может не быть абсолютно никаких симптомов, он чувствует себя хорошо. Но за это время аматотоксин, а это мощный яд, расходится по крови и заполняет весь организм. Он доходит до печени и почек, и они очень усиленно пытаются вывести, переработать аматотоксин, но получается, что клетки печени поглощают этот яд и начинают разрушаться.
«Спустя 12 часов у человека уже от печени и почек может ничего не остаться», отметила Ангелина Пенькевич.
По ее словам, не поможет даже термическая обработка бледной поганки.
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