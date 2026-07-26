Белорусский эксперт: бледная поганка за 12 часов может уничтожить печень и почки

По ее словам, у человека, который съел бледную поганку, 6−12 часов может не быть абсолютно никаких симптомов, он чувствует себя хорошо. Но за это время аматотоксин, а это мощный яд, расходится по крови и заполняет весь организм. Он доходит до печени и почек, и они очень усиленно пытаются вывести, переработать аматотоксин, но получается, что клетки печени поглощают этот яд и начинают разрушаться.