Нижегородских школьников приглашают на конкурс «Инженеры транспорта»

Конкурс пройдет по двум направлениям — креативному и технологическому. В первом участники будут работать индивидуально, а во втором можно собрать команду из трех-четырех человек. При этом школьники и студенты колледжей имеют право попробовать свои силы сразу в нескольких направлениях и выбрать не одну, а несколько транспортных сфер.