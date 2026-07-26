Волгоградские национальные коллективы покоряют сердца

Творческих национальных коллективов в Волгоградской области, конечно, ещё много, и это легко понять: в регионе проживает более 130 различных этносов. В яркой творческой национальной палитре каждый получает возможность выразить себя, напитаться лучшими образцами творчества своего народа, чтобы явить миру нечто новое и ещё раз осознать, что многое нас объединяет.