В Перми прошла первая с начала лета тропическая ночь

В Перми в ночь на 26 июля впервые этим летом зафиксирована тропическая ночь. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», минимальная температура воздуха составила +21,6°С. Синоптики оценили вероятность обновления температурного рекорда 26 июля в Перми примерно в 50%. Действующий максимум для этой даты — +32,6°С, установленный в 1971 году.