Волгоград отмечает День военно-морского флота

Уже после официальной встречи волгоградцы, для которых море — не просто место отдыха, дали волю эмоциям, обнимая сослуживцев, вспоминая не увядающие в памяти байки, размахивая флагами и приглашая на фото свой личный «отряд в полосатом» — праздничный «дресс-код» многих моряков сегодня поддерживают и жены, и дети. К слову, именно своим сыновьям и дочкам взрослые мужчины надевают на голову бескозырки едва ли не как семейную реликвию.