С песней и душой. Волгоградские национальные коллективы покоряют сердца

В № 28 от 15.07.2026 «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" рассказал о некоторых выдающихся национальных творческих коллективах Волгоградской области. Сегодня продолжим эту обширную и очень интересную тему.
«Крымская братина» и «Станица».
Регион в эти дни находится под большим впечатлением от недавнего большого культурного события — VI Международного фестиваля исполнителей народной песни, который проходил с 14 по 16 июля в Среднеахтубинском районе.
Фестиваль «Крымская братина» ранее проводился на побережье Крыма и в Краснодарском крае, и вот в 2026 г. поменял «прописку» на Нижнюю Волгу. И организаторы, и участники подтвердили: изменилось лишь место, а сама суть вокального праздника, его энергетика и смысл сохранились и лишь упрочились.
На берегах Волги собрались более 110 артистов и 13 творческих коллективов из России и Казахстана. Зрители радовались всем, но особое внимание привлекли к себе вокалисты из Ханты-Мансийского автономного округа и города Уральска (Казахстан). Они ещё раз доказали: нет границ для народного творчества, берущих за душу песен и волнующих сердце чувств. Казачьи напевы, русские народные песни, особые одноголосые песни ханты и манси — чарующие мелодии лились над Волгой, на берегу которой музыканты дали заключительный гала-концерт.
«Это был удивительный праздник, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц Ольга Пахомова (Волгоград). — Пели искренне, с душой, настроение какое-то царило необыкновенное. Было много молодёжи — и среди артистов, и среди зрителей, и это тоже радует!».
А жюри творческого конкурса возглавляла руководитель прославленного ансамбля старинной казачьей песни «Станица», заслуженный работник культуры РФ Ольга Никитенко.
«Станица» — коллектив профессиональный. В репертуаре ансамбля — исторические, протяжные, игровые, шуточные, свадебные, походные песни, казачьи романсы. Некоторые из них можно услышать только в исполнении коллектива.
А исполнение такое, что дух захватывает. И это не случайно — на сцене потомственные казаки, и песни они не поют, а «играют». Донские, терские, кубанские напевы — для них это не просто красивый фольклор — это живая история, их жизнь, душа казачьего края.
Репертуар участники «Станицы» пополняют сами: едут в фольклорно-этнографические экспедиции по станицам и хуторам Волгоградской области и по крохам собирают то, что составляет сокровищницу казачьей культуры: песни, танцы, традиции и обычаи. И всё это потом могут увидеть зрители.
Совсем недавно, в июне 2026 г., ансамбль поздравляли с важной датой — исполнилось 45 лет его творческой деятельности. Главное, что желали артистам — ещё много десятилетий нести зрителям живую и волнующую казачью песню.
«Браты» и «Лазоревый цветок».
А на текущей неделе, вплоть до 25 июля 2026 г., волгоградцы и гости региона могут окунуться в атмосферу ещё одного праздника — фестиваля традиционной казачьей культуры «Золотой Щит — казачий Спас». Это событие, посвящённое Году народного единства, призвано сохранять историческую память, укреплять преемственность поколений, представлять лучшие образцы казачьей культуры.
В субботу 25 июля в Кумылженском районе состоится большой концерт казачьей песни, где примут участие прославленные коллективы — «Браты» и «Лазоревый цветок».
«Браты» — мужской ансамбль казачьей песни. В октябре 2026 г. исполнится уже 15 лет с момента его создания. За это время коллектив успел прославиться по всей России: стал лауреатом всероссийских и международных конкурсов, получил звание народного. Коллектив принимал участие в кремлёвском концерте «Играй, гармонь Победная», ТВ-шоу «100/1», «Поле чудес», «Играй, гармонь!».
В его составе — 10 казаков-вокалистов и 5 инструменталистов. С «Братами» работают известные и титулованные музыканты, лауреаты российских и международных конкурсов. Каждое выступление коллектива — это яркое творческое событие.
Зрители с нетерпением ждут и «Лазоревый цветок» — талантливый творческий коллектив Волгоградской областной филармонии. Он давно стал одной из визитных карточек Волгоградской области.
Ансамбль был создан ещё в 1997 г. заслуженным артистом РФ Геннадием Фёдоровичем Сипотенковым, его бессменным художественным руководителем.
В том же году песня «Верила» в исполнении ТВ-конкурса прозвучала в эфире волгоградских радиостанций. Она по сей день входит в репертуар музыкантов.
Каждое выступление коллектива — это мини-спектакль, призванный вернуть казачью песню в быт и обиход — так, как это было у казаков ранее. Сохранить лучшие образцы казачьей культуры, передать их следующим поколениям, объединить традиционное звучание и современные возможности музыки — со всеми этими задачами артисты талантливо справляются.
«Лазоревый цветок» исполняет самые разные композиции: старинные протяжные и современные казачьи песни, частушки, плясовые и игровые, лирические романсы, военно-бытовые и воинские строевые, а также популярные русские народные песни. В его творческом багаже — три аудиоальбома и DVD-диски, а также многочисленные победы на музыкальных конкурсах, включая международные. Например, в 2025 г. коллектив победил на международномконкурсе «На Олимпе» с песней «За лесом солнце воссияло…».
А ещё «Лазоревый цветок» объединяет те коллективы, которые посвятили себя исполнению казачьей песни: ещё с 2006 г. он ежегодно проводит в Волгограде концерт-фестиваль «Казачий круг».
«Урарту».
Многочисленными творческими победами гордится и другой творческий коллектив — «Урарту», образцовый художественный ансамбль танца из г. Волжского. Коллектив исполняет армянские танцы, но не только: в его репертуаре — композиции со всего мира.
В составе — 130 исполнителей, руководят которыми известные хореографы Андраника и Нарине Григорян.
Технику национального танца юные исполнители осваивают на уровне профессиональных школ искусств. Не случайно их выступления всегда проходят с аншлагом. Так, в конце мая 2026 г. артисты порадовали публику в Волгограде большим концертом.
«Мы почти всё время аплодировали, — рассказал один из зрителей Сурен Давыдов из Волгограда. — Атмосфера была зажигательная: красивые костюмы, этническая музыка, интересные композиции. Было видно, что артисты вкладывают в танец всю душу. Это было незабываемо!».
А чуть позже, в июне 2026 г., «Урарту» порадовал зрителей в Волжском юбилейным концертом — коллективу исполнилось 10 лет.
«Урарту» можно назвать послом мира с берегов Нижней Волги. Так, в 2024 г. он представлял регион в Батуми на международном фестивале-конкурсе, где участники общались с представителями самых разных народов. Это было коллективу не в новинку, тем более что занимаются в нём и армянские, и русские дети. Многие родились в смешанных русско-армянских семьях.
По словам Нарине, руководителям коллектива хотелось бы, чтобы 1f40 его участники помнили свою культуру, сохраняли корни, даже находясь вдали от своей страны. Детей стремятся научить уважительному отношению к представителям других национальностей: в репертуаре ансамбля есть, помимо армянских, испанские, аджарские, грузинские, цыганские танцы.
В одном из номеров вместе с ансамблем «Улыбка» и «Юг России» общий коллектив представил все национальности, живущие в Волгоградской области. Армяне, казахи, татары, белорусы, грузины — все вышли на одну сцену и объединились в одном танце, и это было очень символично, красиво и волнующе.
При этом создатели «Урарту» основали ещё и группу «Арцах», которая исполняет композиции на дхолах — барабанах, национальных музыкальных инструментах Армении.
«Ритмы Кавказа» и «Ивериони».
Ещё один прославленный творческий танцевальный коллектив Волгоградской области — это «Ритмы Кавказа». Он стал украшением большого молодёжного праздника весны Навруз-2026, который отмечала интернациональная команда волгоградских студентов в стенах аграрного университета.
Праздник был посвящён Году единства народов России, его завершал праздничный концерт, где представили песни и танцы народов Казахстана, Калмыкии, Армении, Азербайджана, Дагестана и Туркменистана. Живое, энергичное, вдохновенное выступление коллектива «Ритмы Кавказа» понравилось всем без исключения зрителям.
Также коллектив — лауреат различных танцевальных фестивалей и конкурсов, и российских, и международных. Здесь бережно сохраняют танцевальную культуру народов Кавказа во всём её многообразии и красоте и обучают искусству танца молодёжь.
«Ивериони» — ещё один прославленный коллектив кавказских танцев, репертуар которого очень широк. Так, в конце мая 2026 г. артисты представили творческий отчётный концерт, где зрители увидели грузинскую лезгинку, зажигательные танцы Дагестана, лирику Азербайджана, удаль Осетии и Армении, а ещё услышали национальный инструмент — дудук.
В «Ивериони» задействованы 200 человек: это и исполнители, и все те, кто обеспечивает танцевальный праздник на сцене. Состав интернациональный: грузины, чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы, армяне, осетины…
Руководитель такого масштабного коллектива — известный хореограф Торнике Бердзенадзе. Под его началом «Ивериони» стали вице-чемпионами России, взяли десятки Гран-при и лауреатств первой степени и продолжают уверенно расти и расцветать, представляя культуру Кавказа на самых разных площадках.
«Родные напевы».
Артистов ансамбля «Родные напевы» ещё называют «хранителями русской души». Это справедливо, ведь мы часто говорим: в творчестве — душа народа. Значит, и в песне есть часть русской души.
Здесь не просто учат петь и танцевать, здесь создают коллектив, который как одна семья. Пока дети осваивают гусли и балалайки, их мамы поют в хоре и побеждают в музыкальных конкурсах. В ансамбле звучат и старинные, и современные инструменты, что придаёт композициям свежее звучание и неповторимую мелодику.
Этот коллектив был создан ещё в 1988 году на базе фольклорного отдела Детской школы искусств № 4. Художественным руководителем выступила заслуженный работник культуры РФ Раиса Иосифовна Куликова.
По сей день в ансамбле поют и танцуют, а ещё мастерски и с любовью играют на народных инструментах: гуслях, жалейках, сопелках, свирелях, а ещё на балалайках, домрах, трещотках, баяне, аккордеоне и флейтах.
Музыканты работают в жанре сценического фольклора, бережно сохраняя традиции как русской, так и казачьей культуры. Их отличает крайне бережное отношение к прошлому, к малой родине, культуре народов. Всё это впитывают юные участники ансамбля, и с таким посылом выс 15d4 тупают потом на разных сценических площадках.
Ансамбль активно выступает по всей России, выезжает и за рубеж. «Родные напевы» могли услышать в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Неаполе, Остраве, Анталии…
А ещё очень значительная часть работы артистов — социально-благотворительные концерты. Они выступают в детских домах, домах для престарелых и ветеранов, в больницах и воинских частях. Стараясь понять каждую песню, вложить в творчество часть себя, артисты учатся дружить, сопереживать и нести всему миру истинную русскую культуру.
«Хвасон».
Ещё в 1991 г. Маргаритой Ли был создан ансамбль «Хвасон». С первых лет существования он зарекомендовал себя как один из лучших коллективов корейского танца в России. Начав работу в Ростовской области, позже творческий коллектив продолжил творческую деятельность в Волгограде.
В 2013 г. при активной поддержке молодёжного центра «Миринэ» была образована Студия корейского танца — «Хвасон» (Цветущие феи). Позже на её основе была образована Школа искусств «Хвасон», где профессионально занимаются и танцами, и вокалом. Здесь берегут и развивают традиции корейской культуры, распространяя их и привнося современное содержание.
«Наша цель — сохранять и развивать национальное корейское танцевальное искусство, популяризировать корейский народный танец на территории Волгограда и за его пределами, прививать молодому поколению любовь к собственной культуре и искусству», — рассказали в ансамбле.
И это удаётся сделать. Так, студия традиционного танца «Хвасон» не раз побеждала в различных танцевальных конкурсах. Например, в 2023 г. она стала победителем VI конкурса исполнителей корейской традиционной музыки. Там волгоградцы представили номер «Огому» — игра на 5 барабанах в сочетании с танцем.
Ансамбль часто выступает в Волгограде на различных городских праздниках, и, конечно, его творчество украшает дни национальной корейской культуры — их ежегодно проводят в регионе. Славится и вокальная группа школы искусств, куда охотно идёт молодёжь. Принимают туда ребят разных национальностей, главное, чтобы было желание выразить себя в творчестве.
Творческих национальных коллективов в Волгоградской области, конечно, ещё много, и это легко понять: в регионе проживает более 130 различных этносов. В яркой творческой национальной палитре каждый получает возможность выразить себя, напитаться лучшими образцами творчества своего народа, чтобы явить миру нечто новое и ещё раз осознать, что многое нас объединяет.