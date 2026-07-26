В Красноярске состоялись лекции и тренинги по семейным отношениям

Цикл лекций по семейной психологии с элементами тренинга прошел 9 июля в Национальном центре «Россия» в Красноярске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве социальной политики Красноярского края.
«Несколько месяцев назад на этой же площадке совместно с Агентством стратегических инициатив мы обсуждали вопросы семейноцентричности, то есть что нужно сделать во всех сферах жизнедеятельности для удобства семей. И сами семьи тогда озвучили запрос на повышение родительских компетенций. Сегодняшний лекторий — один из тех, что удовлетворяет этот запрос», — отметила заместитель министра социальной политики Красноярского края Лада Безручко.
В ходе лекций доцент кафедры общей и социальной педагогики Сибирского федерального университета Ирина Гагаркина рассказала о традициях воспитания в сибирских семьях. Слушатели узнали, что сибиряки жили большими, многопоколенными семьями, воспитанием занимались бабушки и дедушки, а родители учили детей ремеслам. Также эксперты провели занятие «Счастье быть в семье, или Как поговорить с любимым человеком» и лекцию о стадиях детского развития, их влиянии на становление личности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.