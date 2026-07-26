В Красноярске состоялись лекции и тренинги по семейным отношениям

«Несколько месяцев назад на этой же площадке совместно с Агентством стратегических инициатив мы обсуждали вопросы семейноцентричности, то есть что нужно сделать во всех сферах жизнедеятельности для удобства семей. И сами семьи тогда озвучили запрос на повышение родительских компетенций. Сегодняшний лекторий — один из тех, что удовлетворяет этот запрос», — отметила заместитель министра социальной политики Красноярского края Лада Безручко.