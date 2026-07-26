В Челябинской области ИИ будет выявлять заболевания у коров

Соглашение о такой разработке подписали «ИТ-Парк74», Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ) и компания «НейроТехнолоджи». Ученые и разработчики планируют изучить, какие физиологические показатели у коров наиболее явно свидетельствуют о начале заболевания. Специальные сенсоры будут фиксировать первые нарушения в работе организма, а нейросети на основе этих данных — определять, чем могло заболеть животное. На первом этапе работы ветеринары ЮУрГАУ проведут серию безопасных тестов на имеющемся поголовье.