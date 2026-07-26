В Челябинской области ИИ будет выявлять заболевания у коров

Нейросеть для выявления заболевания у коров будут использовать в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Соглашение о такой разработке подписали «ИТ-Парк74», Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ) и компания «НейроТехнолоджи». Ученые и разработчики планируют изучить, какие физиологические показатели у коров наиболее явно свидетельствуют о начале заболевания. Специальные сенсоры будут фиксировать первые нарушения в работе организма, а нейросети на основе этих данных — определять, чем могло заболеть животное. На первом этапе работы ветеринары ЮУрГАУ проведут серию безопасных тестов на имеющемся поголовье.
В университете подчеркивают, что участие в этом проекте открывает новые возможности для междисциплинарных исследований, объединяющих ветеринарию, анализ больших данных и технологии искусственного интеллекта. По словам ректора ЮУрГАУ Светланы Черепухиной, развитие предиктивной аналитики является одним из самых перспективных мировых трендов. Представители компании «НейроТехнолоджи» отметили, что их основной интерес связан с развитием датчиков, которые уже применяются в их устройствах.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.