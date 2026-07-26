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Песков ответил на вопрос о звонках Путина сотрудникам администрации

Песков: Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по обычному телефону.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону, все-таки он пользуется специальной связью», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на вопрос, могут ли сотрудники администрации во время отдыха выключить телефон и не взять трубку, когда звонит президент.

На реплику о том, что в отпуске такая спецсвязь не всегда есть, он подтвердил: «Как правило, да, — ее нет».

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