Песков ответил на вопрос о звонках Путина сотрудникам администрации

«Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону, все-таки он пользуется специальной связью», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на вопрос, могут ли сотрудники администрации во время отдыха выключить телефон и не взять трубку, когда звонит президент.