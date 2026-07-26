Топ-3 страха волгоградцев перед отпуском партнера без пары

Сервис Мамба выяснил, что 57% мужчин и 49% женщин в Волгограде выбирают совместный отпуск. Каждая шестая жительница Волгограда готова уехать с подругами, но не отпустит партнера одного. На словах раздельный отдых поддерживают по 39% опрошенных, но на деле волгоградцы относятся к поездкам порознь с тревогой.
Половина женщин и 51% мужчин напрягаются при мысли об отпуске партнера в одиночку, а почти каждую третью жительницу такое решение обижает. К собственной поездке без пары женщины настроены проще: на это готовы 49% дам и 35% мужчин. При этом 49% мужчин признаются, что без партнерши им будет не по себе, среди женщин таких 31%.
Перед отъездом 31% мужчин смущает внезапная скрытность девушки, а 16% респондентов обоих полов подозревают неладное из-за активных оправданий. Самый спокойный вариант раздельной поездки — отпуск с родственниками, его готовы принять 52% мужчин и 43% женщин. Поездку партнера с коллегами лояльнее воспринимают 24% девушек и 13% мужчин.
При планировании раздельного отдыха стоит помнить, что в 70% случаев у мужчин и 65% у женщин это обходится без скандалов. Тем не менее, по 12% мужчин и женщин признают, что ссоры из-за желания уехать отдельно случались хотя бы раз, а каждой десятой женщине свойственно проверять соцсети партнера во время его поездки.
Ранее сервис рассказал, почему в паре один боится обидеть другого.