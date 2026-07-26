Топ-3 страха волгоградцев перед отпуском партнера без пары

Половина женщин и 51% мужчин напрягаются при мысли об отпуске партнера в одиночку, а почти каждую третью жительницу такое решение обижает. К собственной поездке без пары женщины настроены проще: на это готовы 49% дам и 35% мужчин. При этом 49% мужчин признаются, что без партнерши им будет не по себе, среди женщин таких 31%.