Администрация Калининграда заказывает проект ремонта трамвайной сети на Советском проспекте

В апреле администрация Калининграда уже заказывала проекты для капремонта нескольких участков трамвайной сети: на проспекте Мира, Черняховского, Шевченко и других улицах. На разработку документации выделяли около 142 миллионов рублей. Летом объявили торги на проект обновления инфраструктуры на Фестивальной аллее — от Леонова до Советского проспекта.