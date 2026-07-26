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Администрация Калининграда заказывает проект ремонта трамвайной сети на Советском проспекте

Начальная цена контракта составляет 24 миллиона рублей.

Администрация Калининграда заказывает проект ремонта трамвайной сети на Советском проспекте. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит подготовить документацию для капитального ремонта контактной сети и путей на Советском проспекте от площади Победы до Фестивальной аллеи. Начальная цена контракта составляет 24 миллиона рублей. Срок исполнения — 250 календарных дней.

В апреле администрация Калининграда уже заказывала проекты для капремонта нескольких участков трамвайной сети: на проспекте Мира, Черняховского, Шевченко и других улицах. На разработку документации выделяли около 142 миллионов рублей. Летом объявили торги на проект обновления инфраструктуры на Фестивальной аллее — от Леонова до Советского проспекта.

Ранее сообщали, что власти рассчитывают закупить 18 трамваев и отремонтировать 21 километр путей в Калининграде. Программа модернизации сети рассчитана до 2031 года. Её оценивают в десять миллиардов рублей. Эти деньги регион хочет получить из федерального бюджета.

В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных говорил, что старая инфраструктура сдерживает покупку новых трамваев в Калининграде. По его словам, линии и депо находятся в плохом состоянии и требуют «определённого пересмотра».

В ноябре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что в бюджет 2026 года планируют заложить деньги на разработку проекта для реконструкции всей трамвайной сети. Сейчас в городе ремонтируют отдельные участки.

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