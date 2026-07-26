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Минниханов принял участие в открытии памятника Тукаю в Казахстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов приняли участие в церемонии открытия бюста классику татарской литературы Габдулле Тукаю в Петропавловске. После открытия они возложили цветы к памятнику, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения поэта. Бюст установлен в новом сквере, который также назван в честь Габдуллы Тукая. Автором скульптуры выступила Винера Абдуллина.

Рядом со сквером находится областной центр казахского поэта, философа и просветителя Магжана Жумабаева. Творчество Тукая оказало глубокое влияние на становление литературного наследия казахского классика.

На церемонии было отмечено, что судьба Габдуллы Тукая тесно связана с Казахстаном, а открытие бюста послужит укреплению культурных связей между народами Татарстана и Казахстана.

Татарстан последовательно укрепляет сотрудничество между Россией и Казахстаном. В прошлом году взаимный товарооборот составил 946 млн долларов. Предприятия Татарстана активно работают в Казахстане, реализуются совместные проекты. У нашего сотрудничества огромный потенциал. Я уверен, что в будущем наши деловые и культурные связи станут еще крепче.

отметил Рустам Минниханов в своем канале в МАКС
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