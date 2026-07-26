Фестиваль науки и искусства пройдет в Новосибирской области в сентябре

Фестиваль науки и искусства, объединяющий мероприятия «ТехноАрт» и «Смарт Пикник», будет проходить с 11 по 13 сентября в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Его проведение отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Впервые на большой сцене выступят не только музыкальные хедлайнеры, но и известные ученые — популяризаторы науки. Всего запланировано более 60 событий: музыкальные концерты и выступления ученых, детские научные шоу и мастер-классы, спектакли и кино под открытым небом.
Также будет организована киберзона, состоятся экскурсии в институты Сибирского отделения РАН и по местным культовым локациям. Для гостей откроют Аллею Синтеза — научно-творческую лабораторию уличных художников, а также выставку научных разработок и технологий. Вход на все мероприятия свободный, программу можно посмотреть на сайте техноарт-фест.рф.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.