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Фестиваль науки и искусства пройдет в Новосибирской области в сентябре

Для гостей организуют концерты, выступления ученых, детские шоу, киберзону, спектакли и кино под открытым небом.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль науки и искусства, объединяющий мероприятия «ТехноАрт» и «Смарт Пикник», будет проходить с 11 по 13 сентября в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Его проведение отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

Впервые на большой сцене выступят не только музыкальные хедлайнеры, но и известные ученые — популяризаторы науки. Всего запланировано более 60 событий: музыкальные концерты и выступления ученых, детские научные шоу и мастер-классы, спектакли и кино под открытым небом.

Также будет организована киберзона, состоятся экскурсии в институты Сибирского отделения РАН и по местным культовым локациям. Для гостей откроют Аллею Синтеза — научно-творческую лабораторию уличных художников, а также выставку научных разработок и технологий. Вход на все мероприятия свободный, программу можно посмотреть на сайте техноарт-фест.рф.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.