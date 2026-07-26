В Екатеринбурге открыли выставку в честь основателя города Василия Татищева

Благодаря выставке жители и гости Екатеринбурга могут подробнее узнать о биографии Василия Татищева, который основал не только столицу Урала, но и Пермь, его губернаторстве в Астрахани, конфликте с Демидовым, начале горного дела на Урале и многом другом.