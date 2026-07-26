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В Екатеринбурге открыли выставку в честь основателя города Василия Татищева

В Екатеринбурге в преддверии Дня города, который будет отмечаться 1 августа, открыли выставку «Василий Татищев. Страницы жизни и славы», которая посвящена 340-летию основателя столицы Урала. Экспозиция разместилась на стендах, расположенных в пешеходной зоне на проспекте Ленина (от улицы Вайнера до улицы Сакко и Ванцетти).

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Благодаря выставке жители и гости Екатеринбурга могут подробнее узнать о биографии Василия Татищева, который основал не только столицу Урала, но и Пермь, его губернаторстве в Астрахани, конфликте с Демидовым, начале горного дела на Урале и многом другом.

Экспозиция состоит из 32 стендов, на которых рассказывается биография Василия Татищева: от службы при царском дворе и участии в Северной войне до руководства горными заводами Урала.

Выставка будет работать до 20 сентября. Далее планируется открывать ее в других городах, которые связаны с Василием Татищевым.