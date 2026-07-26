В Красноярском крае прошла смена «Гражданский форум: люди и решения»

Участниками стали более 500 человек. Среди них — представители муниципальной власти, ресурсных центров и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, добровольческих объединений и инициативных групп, а также журналисты, общественные активисты и независимые эксперты. В ходе смены они рассматривали механизмы выстраивания долгосрочного партнерства государства и общества, а также инструменты внедрения лучших практик социального предпринимательства в региональные и муниципальные программы развития.