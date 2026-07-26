В Красноярском крае прошла смена «Гражданский форум: люди и решения»

Смена «Гражданский форум: люди и решения» проходила с 9 по 13 июля на территории для инициативной молодежи «Бирюса» в Красноярском крае по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Участниками стали более 500 человек. Среди них — представители муниципальной власти, ресурсных центров и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, добровольческих объединений и инициативных групп, а также журналисты, общественные активисты и независимые эксперты. В ходе смены они рассматривали механизмы выстраивания долгосрочного партнерства государства и общества, а также инструменты внедрения лучших практик социального предпринимательства в региональные и муниципальные программы развития.
Образовательная программа включала стратегические сессии с первыми лицами региона и депутатами. Вместе они вырабатывали принципы взаимодействия власти и общества. Развитию гражданского сектора посвятили дискуссионные площадки, а также ярмарку успешных практик некоммерческих организаций и волонтеров. Кроме того, состоялась защита проектов краевой грантовой программы «Партнерство».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.