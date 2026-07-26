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Белорусский садовник сказал, что посеять поле уборки чеснока и лука

Белорусский садовник назвал культуры, которые можно посеять на грядки после уборки чеснока и лука.

Источник: Комсомольская правда

Грядки после уборки чеснока и лука не должны пустовать, потому что быстро зарастут, забьются самосевом, солнце иссушит незащищенный грунт и уничтожит полезные микроорганизмы. Об этом в эфире телеканала ОНТ предупредил садовник Дмитрий Кастрицкий.

Специалист предложил посеять после уборки чеснока и лука салат, укроп, кинзу, а также ранние корнеплоды — редис, дайкон, репу.

«Все они успеют дать урожай до наступления холодов», — отметил Дмитрий Кастрицкий.

Кроме этих культур, почву на грядках можно оздоравливать и восстанавливать с помощью сидератов, которые поднимают из глубоких слоев почвы питательные вещества. А при заделке зеленой массы сидератов в землю они отлично восстанавливают плодородие. Самый лучший сидерат после уборки чеснока и лука — это фацелия.

Кстати, МАРТ сказал, можно ли вернуть товар, купленный по акции.

Мы писали, что кишечную палочку обнаружили в мясной продукции трех белорусских заводов.