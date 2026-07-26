Белорусский садовник сказал, что посеять поле уборки чеснока и лука

Кроме этих культур, почву на грядках можно оздоравливать и восстанавливать с помощью сидератов, которые поднимают из глубоких слоев почвы питательные вещества. А при заделке зеленой массы сидератов в землю они отлично восстанавливают плодородие. Самый лучший сидерат после уборки чеснока и лука — это фацелия.