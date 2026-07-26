В Академическом районе Екатеринбурга открыли здание следственного отдела СКР

В Екатеринбурге в Академическом районе торжественно открыли здание районного следственного отдела СУ СКР по Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
В церемонии принял участие глава свердловского ведомства Богдан Францишко, а также руководитель следственного отдела по Академическому району Антон Плотников. Губернатор Свердловской области Денис Паслер также поздравил сотрудников ведомства.
Ведомство располагается на улице Вильгельма де Геннина, 30/4.
— В новом здании располагаются два подразделения. Следственный отдел по Академическому району и пятый отдела по расследованию ятрогенных преступлений (связанных с врачебными ошибками и действиями врачей — Прим. Ред), — сказано в сообщении.
Теперь у следователей и экспертов Академического есть просторные служебные кабинеты с необходимым оборудованием. Также созданы помещения для вещдоков и архив.