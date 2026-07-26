Сотни новосибирцев отметили День Крещения Руси

К собравшимся на праздничное богослужение в Троице-Владимирском соборе и Троицком сквере Новосибирска обратился Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. В своём слове он поздравил присутствующих с праздником, напомнил о значении исторического выбора князя Владимира в пользу христианства и подчеркнул, что этот выбор остаётся важным ориентиром и в наши дни — для развития государства, укрепления семейных ценностей и нравственного совершенствования каждого человека.