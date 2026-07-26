Сотни новосибирцев отметили День Крещения Руси

К собравшимся на праздничное богослужение в Троице-Владимирском соборе и Троицком сквере Новосибирска обратился Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. В своём слове он поздравил присутствующих с праздником, напомнил о значении исторического выбора князя Владимира в пользу христианства и подчеркнул, что этот выбор остаётся важным ориентиром и в наши дни — для развития государства, укрепления семейных ценностей и нравственного совершенствования каждого человека.
От имени губернатора Андрея Травникова участников богослужения поздравил заместитель главы региона Евгений Прохоренко. Он назвал Крещение Руси важнейшим событием в истории Отечества, а также выразил благодарность Новосибирской митрополии РПЦ за активную работу в проведении патриотических, социальных и других значимых мероприятий в регионе. Особые слова он адресовал землякам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, и пожелал им живыми и здоровыми вернуться домой.
В праздничных мероприятиях вместе с новосибирцами приняли участие депутат Госдумы Виктор Игнатов, иерархи Русской Православной Церкви из разных регионов — от европейской части до Дальнего Востока, а также представители областного правительства области, мэрии города и общественных организаций.
В Троицком сквере участники почтили память святого равноапостольного князя Владимира. Также гостей ждала культурная программа и выставку изделий мастеров народного творчества.
Ранее Сиб.фм писал о том, что митрополит Варфоломей назвал тему семьи напрямую связанной с будущим страны. По его словам, брак — это индикатор того, насколько человек вообще способен жить ради другого.