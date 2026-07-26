В Новосибирской области обновляют дорогу и мост через реку Ичу

Два участка дороги и мост через реку Ичу ремонтируют в Новосибирской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Обновление дорожного покрытия проводится сразу на двух участках: с 72 по 73 километр около реки Камы и с 79 по 82 километр недалеко от поселка Среднеичинского. Общая протяженность ремонта составляет 3,5 километра. Оба участка имеют важное значение для жителей района и транзитного транспорта, обеспечивая стабильное сообщение между Куйбышевским и Северным районами», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Специалисты уже приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия. Затем они уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия. Кроме того, проект предусматривает укрепление обочин, установку новых дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки. Завершить ремонт обоих участков планируется осенью.
На этой же дороге продолжается ремонт моста через реку Ичу на 58 км около деревни Ваганово. Там дорожники укрепляют опоры искусственного сооружения, обустраивают гидроизоляцию и обновляют покрытие. Окончание работ запланировано на октябрь. Дорога Куйбышев — Северное является одной из ключевых транспортных магистралей северной части Новосибирской области. По ней ежедневно проходит более тысячи автомобилей, включая школьные автобусы, пассажирский и грузовой транспорт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.