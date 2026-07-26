В Новосибирской области обновляют дорогу и мост через реку Ичу

«Обновление дорожного покрытия проводится сразу на двух участках: с 72 по 73 километр около реки Камы и с 79 по 82 километр недалеко от поселка Среднеичинского. Общая протяженность ремонта составляет 3,5 километра. Оба участка имеют важное значение для жителей района и транзитного транспорта, обеспечивая стабильное сообщение между Куйбышевским и Северным районами», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.