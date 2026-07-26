В Волгограде спасли компанию на матрасах и кругах с уточками

В ста метрах от косы Краснослободского затора жертвой воды едва не стал 38-летний мужчина. Не справляясь с сильным течением, волгоградец махал руками и взывал о помощи. Сотрудники Краснослободского поисково-спасательного отряда подоспели к тонущему и оперативно посадили его в свою лодку. А на Ахтубе под толщей воды могла скрыться 42-летняя женщина. Оторвавшись от берега, самостоятельно «причалить» к нему она уже не смогла. Вернуться на сушу ей помогли сотрудники ГКУ «Служба спасения».