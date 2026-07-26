В Новосибирске умер бывший главный тренер футбольного клуба «Чкаловец»

Владимир Пичугин тренировал команды «Дзержинец» («Чкаловец») в 1971—1973 годах, «Чкаловец» в 1979 году, а в 1982 году был главным тренером клуба. Также он работал с городскими командами завода имени Чкалова, завода «Сибэлектротяжмаш» и «Автомобилист».