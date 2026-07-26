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В Новосибирске умер бывший главный тренер футбольного клуба «Чкаловец»

Владимиру Пичугину было доверено руководство новосибирской командой в разные годы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 23 июля стало известно о смерти бывшего главного тренера футбольного клуба «Чкаловец» Владимира Пичугина. О его кончине сообщила Новосибирская областная федерация футбола.

Владимир Пичугин тренировал команды «Дзержинец» («Чкаловец») в 1971—1973 годах, «Чкаловец» в 1979 году, а в 1982 году был главным тренером клуба. Также он работал с городскими командами завода имени Чкалова, завода «Сибэлектротяжмаш» и «Автомобилист».

Новосибирская областная федерация футбола выразила соболезнования родным и близким Владимира Пичугина.

Прощание с Владимиром Пичугиным состоялось 25 июля.