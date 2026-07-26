Штормовое предупреждение в Ростовской области сохраняется до 27 июля

За минувшие сутки, 25 июля пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 17 техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
За указанный период зафиксировали девять загораний сухой растительности и камыша, а также отработали 6 дорожно-транспортных происшествий.
К выездам привлекались 256 человек и 54 единицы техники. Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется на 26−27 июля.
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