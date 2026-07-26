Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение в Ростовской области сохраняется до 27 июля

За минувшие сутки, 25 июля пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 17 техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

За минувшие сутки, 25 июля пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 17 техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

За указанный период зафиксировали девять загораний сухой растительности и камыша, а также отработали 6 дорожно-транспортных происшествий.

К выездам привлекались 256 человек и 54 единицы техники. Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется на 26−27 июля.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше